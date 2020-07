JEREZ – Sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2020 baru saja selesai digelar. Dua pembalap Petronas Yamaha SRT, yakni Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo tampil sangat baik pada tes yang berlasung di Sirkuit Jerez, Spanyol Jumat (17/7/2020).

Franco Morbidelli mencatakan waktu putaran tercepat pada sesi latihan bebas kedua kali ini. Sementara , Fabio Quartararo hanya terpaut tipis yakni 0.027 detik dari rekan satu timnya berada di urutan kedua.

Making up for lost time! 💪



With the full 45 minutes available, @FabioQ20 is showing exactly what he's made of! 🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/xXGbMl0oGX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 17, 2020