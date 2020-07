AALST – Rumor mengenai kepindahan pembalap KTM Racing, Pol Espargaro ke tim pabrikan Honda akhirnya terjawab sudah. Pembalap asal Spanyol itu resmi merapat ke Repsol Honda mulai MotoGP 2021 nanti.

Dengan begitu, Pol Espargaro bakal menjadi tandem baru Marc Marquez musim depan. Melansir dari laman resmi MotoGP,Senin (13/7/2020), pembalap 29 tahun itu dilaporkan mendapat kontrak selama dua musim.

An emotional podium, a stunning front row, and incredible underdog performances! πŸ’ͺ



With @polespargaro on the move for 2021, let's take a look at his best moments so far with KTM! πŸ‘Š#MotoGP β€” MotoGPβ„’πŸ (@MotoGP) July 13, 2020