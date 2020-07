Jika menggunakan hasil sesi latihan bebas kedua, maka Max Verstappen (Red Bull Racing) dipastikan bakal menempati pole position. Hal itu dikarenakan Verstappen mampu menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas hari kedua yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2020.

Lalu di urutan kedua akan pembalap dari Mercedes AMG Petronas, yakni Valtteri Bottas yang mencatatkan waktu 1 menit 3,703 detik. Setelah Bottas, di urutan ketiga akan menjadi miliki pembalap Racing Poin, yakni Sergio Perez.

Times set in second practice could determine the grid for Sunday's race if heavy rain persists through the weekend#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/gXbxzGxEiX