Dengan batalnya sesi latihan bebas ketiga, maka para pembalap akan langsung melakoni sesi kualifikasi sesuai yang dijadwalkan. Namun, jika hujan tetap terus terjadi, maka sesi kualifikasi juga akan dibatalkan seperti latihan bebas ketiga.

Nantinya, kualifikasi bisa terjadi pada Minggu 12 Juli 2020 pagi waktu setempat. Kendati begitu, ada juga opsi untuk tak melangsungkan sesi kualifikasi sama sekali. Jadi, para pembalap akan memakai hasil sesi latihan bebas hari kedua untuk memulai balapan F1 GP Styria 2020.

Times set in second practice could determine the grid for Sunday's race if heavy rain persists through the weekend#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/gXbxzGxEiX