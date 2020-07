ATLET sekarang seperti selebritas dunia, yang mendapatkan pamor dan juga pendapatan tinggi karena prestasinya. Banyak orang awam berpikir para atlet dengan pendapatkan tertinggi hadir dari dunia sepakbola. Sebab, sepakbola adalah olahraga paling terkenal dan memiliki penggemar terbanyak pula.

Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Banyak atlet dari dunia basket yang juga masuk dalam kategori tersebut. Forbes telah merilis daftar atlet dengan pendapatan tertinggi di dunia edisi 2020 dan dalam 20 deret nama pertama, terdapat lima pebasket terkenal. Pendapatan tinggi para pebasket itu tidak hanya datang dari klubnya, tetapi juga endorsement. Berikut lima pebasket dengan pendapatan tertinggi di dunia:

5. James Harden Rp694 Miliar

Pebasket andalan Houston Rockets, James Harden, pertama kali terjun ke dunia NBA bersama Oklahoma City Thunder pada 2009. Karier Harden mulai menanjak saat bergabung ke Houston Rockets pada 2012 silam. Seiring karier yang menanjak, pendapatan pebasket berumur 30 tahun itu pun ikut bertambah.

Harden sekarang menerima gaji sebesar 28,8 juta dollar AS (sekira Rp418 miliar) dari Rockets. Akan tetapi, shooting guard Rockets itu juga mendapatkan pendapatan lain dari endorsement. Harden mendapatkan 19 juta dollar AS (Rp276 miliar) dari endorsement tersebut. Harden secara keseluruhan mendapatkan 47,8 juta dollar AS (sekira Rp694 miliar).

4. Russel Westbrook Rp814 Miliar





Posisi keempat dimiliki rekan setim Harden, Rusell Westbrook. Westbrook telah menjadi rekan setim Harden di Oklahoma City Thunder dan kebersamaan mereka berlanjut ke Rockets. Westbrook yang bermain di Oklahoma City Thunder sejak 2008 pindah ke Rockets pada 2019.

Westbrook sudah terkenal sejak bermain di Oklahoma City Thunder, tetapi pamornya bertambah saat gabung ke Rockets. Gaji Westbrook pun ikut naik sejak menjadi pemain Rockets. Westbrook mendapatkan gaji sebesar 29 juta dollar AS (sekira Rp421 miliar). Selain itu, Westbrook juga mendapatkan pendapatas sebesar 27 juta dollar AS (sekira Rp392 miliar) dari endorsement. Total pendapatan Westbrook adalah 56 juta dollar AS (sekira Rp814 milliar).

3. Kevin Durant Rp929 Miliar





Kevin Durant adalah sudah mencicipi asam garam di NBA. Pebasket yang bisa bermain sebagai small ataupun power forward itu kerap membawa timnya meraih prestasi. Durant sekarang membela Brooklyn Nets pada musim 2019-2020. Nets menggaji Durant sebesar 28,9 juta dollar AS (sekira Rp420 miliar). Selain itu, Durant juga mendapatkan uang sebesar 35 juta dollar (Rp509 miliar) dari endorsement. Durant secara keseluruhan memiliki pendapatan sebesar 63,9 juta dollar AS (sekira Rp929 miliar).

2. Stephen Curry Rp1 triliun





Posisi kedua menjadi milik point guard Golden State Warriors, Stephen Curry. Curry menerima gaji sebesar 30,4 juta dollar AS (sekira Rp442 miliar) dari Warriors. Gaji Curry sangat tinggi karena kontribusinya begitu besar untuk Warriors. Sebagaimana pebasket-pebasket sebelumnya, sumber pendapatan Curry bukan hanya gaji. Curry juga mendapatkaan uang sebesar 44 juta dollar AS (Rp640 miliar) dari endorsement. Pendapatan Curry justru lebih besar dari sponsor. Total Curry memiliki pendapatan sebesar 74,4 juta dollar AS (Rp1 triliun).

1. LeBron James Rp1,2 Triliun





Posisi pertama tentu saja ditempati oleh pesaing Curry, LeBron James. Gaji LeBron yang sejak musim lalu bergabung ke Los Langeles (LA) Lakers lebih kecil dari Curry, yakni hanya 28,2 juta dollar AS (sekira Rp410 miliar). Akan tetapi, pendapaan LeBron dari endorsement dua kali lipat lebih besar daripada gajinya di Lakers. Pebasket yang bisa bermain sebagai small ataupun power forward itu mendapatkan 44 juta dollar AS (sekira Rp873 miliar) dari sponsor. Total LeBron mendapatkan 88,2 juta dollar AS (Rp1,2 triliun).