PERTH – Pembalap Formula One (F1), Daniel Ricciardo, turut menyambut gembira dipromosikannya Jack Miller ke tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2021. Menurutnya, peluang tersebut sangat baik bagi Miller karena bisa membawanya meraih kemenangan.

Miller memang dipromosikan untuk membela pabrikan Ducati pada MotoGP 2021. Ia menggantikan peran Danilo Petrucci yang tak diperpanjang kontraknya oleh Ducati. Petrucci sendiri telah memastikan diri bakal memperkuat tim satelit KTM mulai musim depan.

One Aussie supporting another! 💪🇦🇺@danielricciardo had this to say on the @ausmotogp 'In the Fast Lane' podcast about @jackmilleraus' move to @ducaticorse in 2021! 💬



Good luck this weekend Daniel, we've been looking forward to seeing you and the rest of @F1 back on track! 🏁 pic.twitter.com/W4SgAP09NP— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 1, 2020