ANDORRA – Pembalap Tim Suzuki Ecstra, Alex Rins, memberikan dukungan kepada Andrea Dovizioso yang kini tengah berjuang menyembuhkan cederanya. Ia berharap Dovizioso bisa segera pulih kembali agar bertemu dengannya di starting grid atau garis start pada balapan pembuka MotoGP 2020 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Nasib nahas memang menimpa Dovizioso pada akhir pekan lalu. Ia terjatuh saat tengah mengikuti kejuaraan motosport di Faenza, Italia. Akibat insiden itu, Desmodovi –julukan Dovizioso– diketahui mengalami patah tulang selangka kiri.

Wishing @AndreaDovizioso a speedy recovery. I hope that we can see each other at the starting grid in Jerez! ✊🏻💥— Alex Rins (@Rins42) June 29, 2020