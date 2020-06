View this post on Instagram

Tutto molto difficile. Speriamo che al più presto tutto tornerà alla normalità. Da quando ho aperto la mia attività non mi è mai successo di fermarmi, di stare a casa un paio di giorni senza fare niente. La cosa che mi manca di più? Svegliarmi alla solita ora, andare al solito bar a prendere brioche e cappuccino e andare nel mio amato salone @maison96estetica ... Intanto almeno un po’ di ginnastica 🤸🏼‍♀️ #iorestoacasa #andratuttobene Non ci resta che aspettare.