Tatyana Demyanova, Pevoli Asal Kazakhstan yang Kerap Tampil Seksi

Rivan Nasri Rachman, Jurnalis · Minggu 28 Juni 2020 07:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 28 43 2237580 tatyana-demyanova-pevoli-asal-kazakhstan-yang-kerap-tampil-seksi-ECobqU4J8s.jpg Pevoli asal Kazakhstan, Tatyana Demyanova. (Foto: Ig Demyanova)
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ASTANA – Jika Anda pencinta cabang olahraga (cabor) voli, maka seharusnya Anda mengenal atlet bernama Sabina Altynbekova. Sabina adalah pevoli cantak andalan Tim Nasional (Timnas) Kazakhstan. Tapi, tahukah Anda ada satu atlet voli lagi yang tak kalah cantik dan hebat seperti Sabina?

Pevoli yang dimaksud adalah Tatyana Demyanova. Sama seperti Sabina, Demyanova juga atlet voli yang berasal dari Kazakhstan. Ia cukup akrab dengan Sabina dan kini menjadi andalan Timnas voli Kazakhstan.

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Akan tetapi

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Доброе утро мои родные😌вот и закончился день рождения 🎂 (который ещё пока не отмечался, так как сейчас идут соревнования😼)от всего сердца благодарю за прекрасные поздравления, комплименты,невероятные и чуткие пожелания☺️Безумно приятно за оказанное внимание каждого из вас💞очень рада, что меня окружают такие люди💓💓💓 приятно было слышать и читать ваши слова, которые трогают до глубины души😇 и ещё хотела бы сказать что мне безумно повезло с друзьями.. Спасибо за немаленькое доверие, оказанное мне, несмотря на прогнозы и недоброжелательство со стороны..👌🏽☝🏾👊🏽 вы у меня самые-самые лучшие😻💋❤️ я вас люблю ❤️ хорошего дня, и отличного настроения 💞вот вам милое фото от @volleyalmaty 🐼😻❤️

A post shared by 𝒯𝒶𝓉𝓎𝒶𝓃𝒶 𝒟𝑒𝓂𝓎𝒶𝓃𝑜𝓋𝒶 (@tatarka5) on

, hal yang membuat Demyanova semakin spesial adalah karena ia terkenal sangat seksi. Bahkan Demyanova kerap kali tampil seksi jika berada di luar lapangan voli.

Dengan paras cantik serta dianugerahi tubuh yang bisa membuat kaum Adam berdecap kagum, maka wajar saja memang jika Demyanova kini menjadi idola di olahraga voli tersebut.

Anda bisa melihat betapa seksinya Demyanova di luar lapangan melalui media sosial instagram-nya, yakni @tatarka5. Sampai berita ini dibuat, follower pevoli cantik berusia 24 tahun itu tercatat mencapai 123 ribu.

Dalam 154 postingan yang sudah diupload Demyanova itu, Anda akan sadar bahwa feed instagram miliknya lebih banyak memperlihatkan ia berpakaian seksi ketimbang aksinya bermain voli. Namun, semua itu bukan berarti Demyanova tidak jago ketika bermain voli.

Menurut laporan dari Tengri News, Minggu (28/6/2020), Demyanova mulai memantapkan hatinya untuk terjun ke dunia voli sejak dirinya berusia sembilan tahun. Kala itu, Demyanova melihat voli adalah cabor yang indah.

Dengan postur tubuhnya yang cukup tinggi, yakni 180 cm, maka wajar saja jika Demyanova sangat diuntungkan di olahraga tersebut. Alhasil, pada 2016 silam Demyanova sempat diajak bergabung dengan klub Kazakhstan bernama Kuansyh dan kini Almaty.

Gara-gara kehebatannya di dalam lapangan, Demyanova pun kini sudah masuk ke dalam skuad Timnas Kazakhstan. Hal itu membuktikan bahwa Demyanova terkenal bukan karena keseksiannya saja, tapi juga berkat aksinya di atas lapangan voli.

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