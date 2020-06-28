ASTANA – Jika Anda pencinta cabang olahraga (cabor) voli, maka seharusnya Anda mengenal atlet bernama Sabina Altynbekova. Sabina adalah pevoli cantak andalan Tim Nasional (Timnas) Kazakhstan. Tapi, tahukah Anda ada satu atlet voli lagi yang tak kalah cantik dan hebat seperti Sabina?
Pevoli yang dimaksud adalah Tatyana Demyanova. Sama seperti Sabina, Demyanova juga atlet voli yang berasal dari Kazakhstan. Ia cukup akrab dengan Sabina dan kini menjadi andalan Timnas voli Kazakhstan.
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Akan tetapi
, hal yang membuat Demyanova semakin spesial adalah karena ia terkenal sangat seksi. Bahkan Demyanova kerap kali tampil seksi jika berada di luar lapangan voli.View this post on Instagram
Доброе утро мои родные😌вот и закончился день рождения 🎂 (который ещё пока не отмечался, так как сейчас идут соревнования😼)от всего сердца благодарю за прекрасные поздравления, комплименты,невероятные и чуткие пожелания☺️Безумно приятно за оказанное внимание каждого из вас💞очень рада, что меня окружают такие люди💓💓💓 приятно было слышать и читать ваши слова, которые трогают до глубины души😇 и ещё хотела бы сказать что мне безумно повезло с друзьями.. Спасибо за немаленькое доверие, оказанное мне, несмотря на прогнозы и недоброжелательство со стороны..👌🏽☝🏾👊🏽 вы у меня самые-самые лучшие😻💋❤️ я вас люблю ❤️ хорошего дня, и отличного настроения 💞вот вам милое фото от @volleyalmaty 🐼😻❤️
Dengan paras cantik serta dianugerahi tubuh yang bisa membuat kaum Adam berdecap kagum, maka wajar saja memang jika Demyanova kini menjadi idola di olahraga voli tersebut.
Anda bisa melihat betapa seksinya Demyanova di luar lapangan melalui media sosial instagram-nya, yakni @tatarka5. Sampai berita ini dibuat, follower pevoli cantik berusia 24 tahun itu tercatat mencapai 123 ribu.