View this post on Instagram

@motogp | Red Bull KTM get energized for 2021! #ktm are thrilled to confirm @bradbinder @migueloliveira44 @petrux9 @ikerlecuona_27 for 2021 #motogp with all four steering works RC16s in both Red Bull KTM Factory Racing (Binder & Oliveira) and Red Bull KTM Tech3 set-ups (Lecuona & Petrucci). #ReadytoRace #redbull