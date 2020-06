TOWNSVILLE – Para pembalap saat ini sedang disibukkan dengan persiapan menyambut bergulirnya MotoGP 2020. Mereka bersiap-siap karena kompetis memang tak lama lagi akan dimulai, di mana akan berlangsung pada 19 Juli 2020 mendatang.

Berbagai persiapan pun tampak terlihat dari masing-masing tim. Seperti berlatih di sirkuit-sirkuit tertentu, lalu ada pembalap yang latihan di lintasan lumpur alias menggunakan motocross, dan ada pula yang berlatih di gym untuk memperbaiki kondisi fisiknya.

Have a good weekend everyone, don’t work too hard! 😜 pic.twitter.com/iz4rJqpvcZ