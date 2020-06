View this post on Instagram

---- Menpora Zainudin Amali beserta seluruh keluarga besar Kementerian Pemuda dan Olahraga RI mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya sang juara dunia, maestro cabang olahraga Bridge, Henky Lasut pada hari Jumat pukul 10.17 Wita di Rumah Sakit Umum Pusat Prof Kandou, Sulawesi Utara. Selamat jalan legenda Bridge Sulut. Darma baktimu mengharumkan nama bangsa akan selalu dikenang sepanjang masa. . . #Kemenpora #PemudaMajuOlahragaJaya