AJANG Formula One (F1) memang telah mengumumkan jadwal baru untuk musim 2020. Namun, jadwal terbaru itu hanya berisikan delapan seri saja lantaran masih ada beberapa Grand Prix (GP) yang masih belum memiliki kejelasan kapan bakal dilangsungkannya balapan tersebut.

Akan tetapi, kini balapan yang belum memiliki kejelasan itu perlahan mulai terlihat kejelasannya. Sayangnya, kejelasan tersebut ternyata bukannya masuk ke dalam kalender F1 2020, melainkan dicoret.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e