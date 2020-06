LONDON – Pertarungan terbesar tinju dalam sejarah Inggris akhirnya akan terwujud pada 2021 nanti. Pertarungan yang dimaksud itu adalah bertemunya pemegang sabuk WBC, Tyson Fury dengan sang juara WBA, IBF, dan WBO, yakni Anthony Joshua.

Fury dan Joshua sudah dikonfirmasi akan saling beradu jotos sebanyak dua kali pada tahun depan. Duel yang sudah lama ditunggu-tunggu tersebut akhir terwujud juga. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena memang dua petinju asal Inggris tersebut adalah yang terbaik di cabang olahraga tersebut saat ini.

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS



MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax