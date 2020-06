KOMPETISI basket NBA 2019-2020 dipastikan akan bergulir kembali pada 31 Juli 2020 mendatang. Karena masih adanya ancaman virus corona, pertandingan pun akan dipusatkan di Walt Disney World Resort, Orlando, Amerika Serikat (AS) dan hanya diikuti oleh 22 tim saja karena delapan tim memutuskan untuk mengundurkan diri dari musim 2019-2020.

Tentu dipilihnya Walt Disney World Resort agar para pemain NBA bisa lebih fokus menjaga diri dari wabah virus Covid-19 tersebut. Namun, bagaimana jika di tengah kompetisi tetap ada saja pebasket yang positif terpapar virus corona? Apakah kompetisi akan ditangguhkan lagi, atau justru dibatalkan?

