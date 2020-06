DUBLIN – Petarung asal Irlandia, Conor McGregor, resmi memutuskan pensiun dari dunia tarung. Keputusan tersebut ia umumkan di Twitter pada Minggu (7/6/2020) siang WIB setelah pertarungan utama UFC 250 yang mempertemukan Amanda Nunes dan Felicia Spencer.

Pada unggahan di Twitter, McGregor mengunggah foto bersama sang ibu beserta keterangan tentang dirinya pensiun. Namun begitu, ini bukan pertama kalinya bagi McGregor. Sebab, ia pernah mengumumkan untuk pensiun di platform media sosial sebanyak dua kali.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020