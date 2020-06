NBA musim 2019-2020 dipastikan akan kembali bergulir pada 31 Juli 2020 mendatang. Pihak NBA dan sejumlah tim sepakat untuk meneruskan kompetisi di satu lokasi saja, yakni di Walt Disney Resort, Orlando untuk meminimalisir penularan virus corona.

Kendati begitu, menurut laporan dari Bleacher Report, Minggu (7/6/2020), ternyata tak semua tim setuju untuk meneruskan kompetisi NBA 2019-2020. Tepatnya ada delapan tim yang memilih untuk mengundurkan diri dari musim ini karena berbagai alasan.

Baca Juga: Resmi Dipusatkan di Disney Orlando, NBA Targetkan Comeback 31 Juli

This season wasn't what we expected.



This year wasn't what we expected.



There are more important conversations going on, and while our 2019-20 season is officially over, there's work to be done.



Thank you for sticking with us #DubNation, and continue to use your voices. pic.twitter.com/h5re2AL1JS