LAS VEGAS – Petarung UFC, Daniel Cormier, meyakini pertarungan yang menarik akan tersaji jika mempertemukan Conor McGregor melawan Anderson Silva. Ia bahkan yakin duel ini bisa menghasilkan jutaan dolar.

Bagi Cormier, pertarungan McGregor melawan superstar MMA, Anderson Silva, bahkan akan terlihat lebih menarik ketimbang duel kelas berat yang mempertemukan Francis Ngannou dengan juara kelas berat ringan, Jon Jones. Sebab, keduanya merupakan sosok bintang di pentas UFC.

Silva sendiri diketahui sempat menyerukan ajakan bertarung dengan McGregor belum lama ini. Ajakan tersebut disampaikan di media sosial setelah menyaksikan McGregor berhasil mengalahkan Donald Cerrone hanya dalam waktu 40 detik.

Hingga kini, McGregor sendiri diketahui masih mencari lawan bertarungnya. Cormier pun menyebutkan nama Silva karena dinilai cocok untuk dihadapkan dengan McGregor.

"Tentu saja, itu akan menarik karena Anderson sudah begitu besar sejak lama. Jika di situlah McGregor harus pergi untuk mendapatkan pertarungan besar, maka di situlah dia harus pergi,” ujar Cormier, sebagaimana dikutip dari The 42, Jumat (5/6/2020).

β€œItu (duel McGregor vs Anderson) akan menjadi pertarungan yang lebih besar dari Ngannou vs Jones. Ketika Anda menyebutkan nama itu, Anderson Silva melawan McGregor, Anda tahu itu akan menjual banyak bayaran per tampilan. Jika tidak ada orang lain untuk Conor bertarung, ya saya benar-benar akan menontonnya. Jika semua orang cocok, mengapa tidak?” tukasnya.