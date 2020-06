NAMA legenda basket Amerika Serikat, Kareem Abdul Jabbar, tentu tak boleh dilewatkan kala membicarakan sosok tersohor di NBA. Sebab, karier manis berhasil diukirnya kala mentas di ajang tersebut. Bahkan, catatan rekornya sampai saat ini belum bisa dilewati oleh pemain mana pun, yakni dengan mencetak 38.378 poin.

Selain prestasi tersebut, nama Kareem Abdul Jabbar juga memiliki kesan khusus di NBA lantaran pernah mengambil keputusan fantastis dalam kehidupannya. Ia diketahui memutuskan untuk menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam tepat sehari setelah meraih gelar juara NBA.

Sebagaimana diwartakan Milwaukee Journal Sentiel, Jumat (5/6/2020), hal tersebut terjadi tepatnya pada 1971. Usai berhasil membawa tim yang dibelanya kala itu, yakni Milwaukee Bucks, Kareem Abdul Jabbar mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi mualaf.

Keputusan itu dibarengi dengan perubahan namanya dari Lew Alcindor menjadi Kareem Abdul Jabbar. Hal ini diungkapkan Kareem dalam buku berjuluk ‘Becoming Kareem: Growing Up and Off the Court’ yang ditulis bersama kolaboratornya, Raymond Obstfeld. Di sana, ia membahas soal rasisme, agama, dan subyek kontroversial secara langsung.

Dalam ‘Becoming Kareem: Growing Up and Off the Court’, kehidupan Kareem kecil juga turut dibahas serta perjalanan kariernya di dunia basket. Ia bahkan diketahui lebih suka bermain bisbol sebelum akhirnya beralih ke basket. Sebagai seorang bocah lelaki di wilayah yang multiras, Kareem juga menulis bahwa dia tidak menyadari berkulit hitam sampai melihat wajahnya sendiri di foto. Sebelum memeluk Islam, Kareem sendiri diketahui menganut agama Katolik.

