LEGENDA tinju dunia, Mike Tyson ternyata sempat merasa kesal dengan Presiden Amerika Serikat (AS) saat ini, yakni Donald Trump. Namun, rasa kesal Tyson terhadap Trump terjadi pada 1988 silam, di mana kala itu si Leher Beton –julukan Tyson– merasa sang miliarder berselingkuh dengan istrinya.

Bahkan Tyson sampai menuduh Trump telah meniduri istrinya kala itu. Karena marah besar dengan kabar tersebut, Tyson langsung melabrak Trump saat sedang bekerja di kantor. Ia datang ke kantor Trump yang kala itu masih menjadi promotor tinju untuk menanyakan apakah benar Trump meniduri istrinya.

“Bisa saya bertanya kepada Anda (Trump), apakah Anda telah meniduri istri saya?” ucap Tyson dalam keterangan di sebuah buku dari Tim O’Brien yang berjudul TrumpNation: The Art of Being the Donald, dikutip dari Sportbible, Kamis (4/6/2020).

Sayanganya, dalam buku TrumpNation: The Art of Being the Donald tersebut, tak ada keterangan pasti apa yang dikatakan Trump kepada Tyson di momen tersebut. Dalam buku tersebut hanya diberi keterangan komentar Trump usai dilabrak oleh Tyson.

“Jika saya saat itu hanya terdiam saja, maka saya jelas akan mati. Anda jelas tak memiliki peluang sama sekali (untuk menang jika berkelahi dengan Tyson). Saat itu dia adalah juara dunia kelas berat dan dia seperti bagian dari baju besi yang sangat solid!” terang Trump atas kejadiaan usai dilabrak Tyson. Jika melihat dari pernyataan Trump dan hubungannya dengan Tyson setelah kejadian melabrak tersebut berjalan dengan baik, maka tampaknya tak ada hal buruk yang terjadi di antara mereka saat itu. Sebab takkan mungkin Tyson mau bekerja sama, bahkan Trump menjadi promotor pertarungan sang legenda tinju tersebut dengan Michael Spinks pada Juni 1988.

