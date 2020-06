LEGENDA tinju kelas berat, Evander Holyfield, mengaku tak gentar sama sekali jelang melakoni pertarungan comeback-nya di tahun ini. Bahkan sekali pun jika lawannya tersebut jauh lebih bugar dari dirinya.

Holyfield tak takut karena ia tinggal melakukan yang terbaik ketika sedang berada di atas ring. Lagipula, pria berusia 57 tahun tersebut mengaku sudah memiliki strategi jitu untuk menghadapi lawan yang akan dihadapinya pada pertarungan comeback-nya tersebut, yang mana dikabarkan adalah Mike Tyson.

A true champion shows who he is by what he does when he's tested. đź’Ż pic.twitter.com/1JtF1rlC1E