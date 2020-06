BUCKINGHAMSHIRE โ€“ Formula One (F1) telah merilis jadwal terbaru untuk musim 2020. Dalam perilisan jadwal itu, seri Austria dipastikan akan menjadi balapan perdana dari ajang tersebut, yang mana akan berlangsung pada 5 Juli 2020.

Kabar jadwal terbaru itu lantas disambut baik oleh para pencinta F1, termasuk para pembalapnya. Salah satu driver yang sangat menyambut baik jadwal terbaru itu adalah Max Verstappen yang merupakan pembalap dari Red Bull Racing.

Counting down to the start of the 2020 @F1 season ๐Ÿ™Œ Only 33 days left to the first race ๐Ÿ˜Ž #AustrianGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น pic.twitter.com/bqmBbxbptd