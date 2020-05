SILVERSTONE – Test rider Tim Yamaha, Jorge Lorenzo, keluar sebagai pemenang dalam balapan virtual MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (31/5/2020) malam WIB. Ia berhasil menaklukkan persaingan ketat dengan pembalap Tim Avintia Ducati yakni Tito Rabat.

Kemenangan Lorenzo pun terasa mengejutkan karena ini merupakan keikutsertaannya yang pertama di balapan virtual MotoGP. Tak hanya Lorenzo, Rabat yang juga tampil perdana membuat para pembalap lain terkejut dengan kebehrasilannya menempati posisi runner-up.

Here’s how it looked after 10 laps of the classic Silverstone circuit! 👇



A great day for some, but a bad one for others! 🔄#VirtualBritishGP pic.twitter.com/X8WW99EjMq— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) May 31, 2020