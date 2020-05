View this post on Instagram

At this fight, which happened 7 years ago, I placed a record in #UFC 21 takedowns in single fight. Month before the fight I injured my knee and wasn’t able to take opponents back. ⠀ Decision to make was very simple)) just grab and throw your opponent for 15 minutes straight. if there is a desire, there will always be a solution. - В этом бою, который прошёл ровно 7 лет назад я установил рекорд в юфс по тейкдаунам в 1 бою. Я за месяц до боя повредил боковые связки колена и в бою не мог забирать спину соперника. - Решение было простым))) просто хватаешь и бросаешь в течении 15 мин боя без остановки. Если есть желание решение всегда найдётся.