FEDERASI Otomotif Dunia (FIA) telah mensetujui pengurangan batas biaya tim-tim Formula One (F1) untuk musim 2021. Pengurangan batas biaya yang boleh dikeluarkan itu terjadi karena efek dari wabah virus corona, yang mana membuat kondisi keuangan tim-tim di ajang balapan jet darat tersebut sedikit goyang.

Jadi, yang biasanya setiap tim di F1 boleh mengeluarkan dana sebesar 175 juta dollar Amerika atau Rp2,5 triliun per tahunnya, maka di musim 2021 nanti hanya boleh menggelontorkan uang sebesar 145 juta dollar Amerika (Rp2,1 triliun) saja. Dengan kebijakan tersebut, maka diharapkan setiap tim kompak untuk tak mengeluarkan dana yang besar untuk persiapan balapan F1 2021.

