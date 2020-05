BOLOGNA – Teka-teki masa depan Jack Miller akhirnya terkuak. Ia dipastikan bakal menjadi pembalap tim pabrikan Mission Winnow Ducati untuk MotoGP 2021 dan memiliki masa durasi kontrak selama satu musim untuk tim tersebut.

Kabar bakal naiknya Miller dari tim satelit Ducati ke tim pabrikan memang sudah terdengar dalam beberapa pekan terakhir. Tak puasnya Ducati dengan kinerja Danilo Petrucci diduga menjadi alasan mengapa tim asal Italia tersebut memilih untuk mengontrak pembalap baru, yakni Miller.

