MIXED Martial Arts (MMA) menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang begitu digemari masyarakat dunia. Setiap pertandingan yang digelar di pentas MMA selalu mendapat animo besar dari publik.

Sebuah situs penggemar yang berfokus pada UFC, MMA, tinju, dan olahraga bela diri di seluruh dunia, Tapology, pun baru-baru ini membuat daftar 20 petarung terhebat sepanjang masa di MMA. Daftar ini dibuat tak lama setelah petarung kontroversial asal Irlandia, Conor McGregor, menyatakan bahwa dirinya berada di urutan kedua untuk petarung terhebat sepanjang masa di MMA.

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2020