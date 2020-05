SILVERSTONE – Balapan virtual MotoGP bakal kembali digelar pada akhir pekan ini. Dalam balapan seri kelima yang akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris, sejumlah wajah baru dipastikan akan hadir. Salah satu pembalap baru yang akan ikut serta dalam balapan virtual kali ini ialah Jorge Lorenzo.

Balapan virtual MotoGP kini telah memasuki seri kelima. Pada seri ini, para pembalap yang terdiri dari tiga kelas berbeda, yakni MotoGP, Moto2, dan Moto3, akan berlomba di Sirkuit Silvertone, Inggris, pada Minggu 31 Mei 2020 mulai pukul 20.00 WIB.

