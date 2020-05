SILVERSTONE โ€“ Balapan virtual MotoGP bakal kembali digelar. Pada seri kelima, balapan via konsol game ini akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu 31 Mei 2020 pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Balapan virtual MotoGP seri kelima ini akan mengikutsertakan pembalap dari kelas lainnya, seperti Moto2 dan Moto3. Pembalap dari kelas Moto2 dan Moto3 ini baru kembali ikut serta dalam balapan virtual setelah absen pada seri sebelumnya yang berlangsung di Sirkuit Misano, San Marino.

We're heading to Silverstone! ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง



Get set for flat out action from the Michelin Virtual British Grand Prix this Sunday! ๐Ÿ™Œ#VirtualBritishGP | ๐Ÿ“ฐhttps://t.co/Vn9DiHaidf— MotoGPโ„ข๐Ÿก๐Ÿ (@MotoGP) May 25, 2020