DAGESTAN – Hubungan pemengang sabuk juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov, dengan Conor McGregor sepertinya sulit membaik. Meski McGregor belum lama ini mendoakan kesembuah ayah Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, tetapi keduanya masih terlibat persaingan.

McGregor belum lama ini, membuat sebuah tautan di twitter soal daftar petarung UFC terhebat sepanjang sejarah. Dalam tautan terseut, McGregor menempatkan dirinya di posisi kedua setelah Anderson Silva. McGregor memilih Silva di possi pertama karena The Spider –julukan Silva– telah mengakhiri karier hebatnya.

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 24, 2020