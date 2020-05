MAKHACHKALA – Petarung UFC, Khabib Nurmagomedov, kembali meluapkan kekesalannya terhadap Conor McGregor di dunia Twitter. Kali ini keduanya saling berperang pendapat karena McGregor menganggapi dirinya petarung hebat.

Pada unggahannya di Twitter, McGregor mengatakan dirinya lebih hebat dari dua petarung legenda UFC yakni Georges St-Pierre dan Jon Jones. Hal itu pun mengusik Khabib yang tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 24, 2020