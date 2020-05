MICHAEL Jordan layak disebut salah satu pemain terbaik dalam sejarah NBA. Hal itu dibuktikan dengan enam cincin juara NBA yang berhasil diraihnya saat masih aktif sebagai pemain. Tidak hanya itu, berbagai gelar individu juga telah ia dapatkan, diantaranya lima gelar MVP NBA (terbanyak untuk pemain di posisi guard), menjadi MVP di enam pertandingan final, dan 10 kali meraih scoring champion.

Selain itu, ia juga berhasil meraih Rookie of The Year, tiga kali NBA steal leader, memenangkan dua kali kontes NBA Slam Dunk, dan tiga kali menjadi MVP di NBA All-Star dan defensive Player of The Year.

Namun, segudang prestasi tersebut bukan diraih Jordan dengan begitu saja. Ia berhasil mengalahkan nama-nama yang menjadi rivalnya pada era tersebut. Melansir dari laman CBS Sports, Jumat (22/5/2020), berikut lima rival terbesar Michael Jordan di NBA.

1. Isiah Thomas





Persaingan Isiah Thomas dengan Michael Jordan berlangsung cukup lama hingga salah satu dari keduanya keluar sebagai juara bersama tim mereka masing-masing. Bersama Pistons, Thomas pernah menyingkirkan Jordan dan Bulls-nya di final Wilayah Timur pada 1989 dan 1990.

Dengan cara itu, Isiah Thomas adalah satu-satunya saingan pribadi Michael Jordan selama karirnya. Di masa jayanya, tidak ada orang lain yang mengalahkannya.

2. Patrick Ewing

Nama lain yang juga masuk daftar sebagai lawan berat Michael Jordan di lapangan adalah Patrick Ewing. Pria kelahiran Kingston, Jamaica itu menjadi salah satu pemain terbaik New York Knicks pada zamannya. Bersama Knicks, Patrick Ewing pernah memberikan kekalahan telak bagi Jordan saat tampil di final Wilayah Timur pada 1993 lalu. Knicks melaju untuk memimpin 2-0 dalam seri dan sepertinya ini akhirnya akan menjadi tahun mereka untuk melewati Chicago dan ke Final.. 3. Magic Johnson

Persaingan Michael Jordan dengan legenda Los Angels Lakers, Magic Jonson, juga sempat menjadi sorotan. Sebenarnya adu hebat antara keduanya tidak didasarkan pada individu masing-masing namun lebih pada persaingan tim yakni antara Lakers dan Bulls. Untuk itu, sulit mengatakan bahwa keduanya adalah rival secara individu. Namun, pertarungan yang paling ingat antara kedua pemain adalah saat di final 1991 di mana saat itu Jordan meraih gelar perdana bersama Chicago Bulls. 4. Charles Barkley

Selain dari Magic Johnson, Barkley adalah satu-satunya pemain dalam daftar ini yang pernah dibicarakan sebagai pemain terbaik kedua di dunia. Barkley memenangkan penghargaan pemain terbaik kompetisi pada tahun 1993 dan membawa Phoenix Suns ke Final. Performanya bersama Suns kala itu membuat Barkley layak disejajarkan dengan rival-rival Michael Jordan. Beberapa gelar bergengsi yang pernah dimengkan Barkley diantaranya 11 kali NBA All-Star (1987-1997), dan NBA All-Rookie First Team (1985). 5. Karl Malone

Malone mungkin satu-satunya pemain dalam daftar ini yang kalah dari Jordan dua kali di Final yakni pada 1997 dan 1998. Namun, tidak bisa dipungkiri kalau bintang Utah Jazz itu merupakan pemain yang jalas tidak bisa dinilai sebelah mata. Malone tidak pernah absen dalam daftar "pemain terbaik di dunia". Hal itu terbukti saat dia memenangkan liga MVP pada tahun 1997 dan 1999.

