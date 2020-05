LONDON โ€“ Pihak penyelenggara Formula One (F1) siap menggelar kembali balapan virtual pada akhir pekan ini. Balapan virtual yang akan digelar di Monaco ini pun tidak hanya akan diikuti oleh pembalap F1, tetapi juga salah satu pesepakbola bintang Arsenal, yakni Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang dipastikan akan turut ambil bagian dalam balapan virtual seri kelima yang akan berlangsung pada Minggu 24 Mei 2020. Ia akan bergabung di tim McLaren F1 bersama Lando Norris dalam balapan tersebut.

BREAKING: @Aubameyang7 has signed for @McLarenF1 ! ๐Ÿ˜ฎ



He's teaming up with @LandoNorris for the Virtual Monaco Grand Prix ๐Ÿ™Œ



Watch the live stream on Twitch and our official website on Sunday at 1700 UTC ๐Ÿฟ#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/6wNbTVDoWc— Formula 1 (@F1) May 20, 2020