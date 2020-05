NEW YORK – Legenda NBA, Michael Jordan, tengah mendapat sorotan besar dari publik karena baru saja merampungkan perilisan film dokumenternya yang berjuluk The Last Dance. Ada beberapa fakta menarik yang terdapat selama pembuatan film dokumenter ini.

Sutradara The Last Dance, Jason Hehir, mengungkapkan bahwa Jordan tak ingin melakukan wawancara untuk film tersebut di rumah aslinya atau di dalam jet pribadinya. Tentu saja, ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan Jordan tersebut.

Jordan mengaku ingin menjaga privasi kehidupannya. Hal itu dilakukan salah satunya dengan tidak menyoroti secara khusus kondisi rumah dan jet pribadinya. Alhasil, proses perekaman film diakui Herir dilakukan di tiga bangunan yang berbeda.

Langkah ini diakui tak hanya diambil oleh Jordan. Tetapi, mantan rekan setimnya di Chicago Bulls, yakni Scottie Pippen dan Dennis Rodman, yang juga terlibat dalam pembuatan film dokumenter tersebut juga tidak mau diwawancarai di rumah mereka.

Mereka semua duduk untuk membahas karier dan kisah-kisah di balik seri dokumenter di berbagai lokasi. Pippen memilih syuting di sebuah rumah kosong, meskipun keluarganya baru saja pindah. Sementara itu, Rodman diwawancarai di sebuah suite hotel di Hollywood Barat, California. "Dia (Jordan) mengatakan bahwa rumahnya adalah tempat perlindungannya. Saya meminta untuk naik pesawat pribadinya untuk pergi ke pertemuan Nike dan dia tidak ingin orang-orang di pesawatnya. Ada aspek-aspek tertentu dalam hidupnya yang ingin dia jaga kerahasiaannya,” ujar Hehir, sebagaimana dikutip dari Daily Star, Kamis (21/5/2020).

