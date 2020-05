JAKARTA – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti, memberi penjelasan terkait status magang yang disematkan kepada Tontowi Ahmad sebelum memutuskan pensiun. Susy mengatakan status tersebut diberikan karena berkaitan dengan kondisi Tontowi yang belum mendapat partner bermain.

Tontowi sejatinya sempat dipasangkan dengan Winny Oktavina Kandow usai Liliyana Natsir pensiun pada awal 2019. Bersama Winny, Tontowi diberikan kesempatan untuk bersaing dengan pasangan ganda campuran lainnya untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Tokyo 2020.

Pasangan Tontowi/Winny pun bermain di 19 turnamen. Tetapi, hasil yang didapat duet ini masih terlalu jauh untuk lolos kualifikasi Olimpiade. Mereka juga belum bisa melampaui dua ganda campuran lainnya, yakni Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja.

Karena itu, ketika promosi dan degradasi awal 2020, Kepala Pelatih Ganda Campuran PBSI, Richard Mainaky, melaporkan akan memasangkan Winny dengan partner sebelumnya, yaitu Akbar Bintang Cahyono. Masih menggantungnya soal pasangan main serta target membuat PBSI memberikan SK Magang kepada Tontowi dengan kesempatan empat kali try out. Apabila hasilnya baik, maka akan ada reward berupa extra try out untuk Tontowi, hal ini juga berlaku bagi semua atlet pelatnas.

Susy menjelaskan bahwa Tontowi sendiri sejatinya sudah direncanakan untuk berpasangan dengan Apriyani Rahayu. Tetapi, belum ada kepastian mengenai rencana ke depannya, apalagi di ganda putri, Apriyani bersama Greysia Polii telah lolos ke Olimpiade Tokyo 2020. "Otomatis kan kalau kembali berpasangan dengan Akbar, berarti Winny tidak berpasangan lagi sama Tontowi dan situasi ini membuat Tontowi sementara itu belum ada pasangan main,” ujar Susy, sebagaimana dikutip dari laman resmi PBSI, Selasa (19/5/2020). “Namun di situasi seperti itu, PBSI tetap memberikan kesempatan kepada Tontowi, tetapi dengan status SK (Surat Keputusan) Magang karena belum punya pasangan tetap," lanjutnya. Status sebagai pemain magang sendiri diketahui menjadi salah satu pertimbangan Tontowi Ahmad pensiun dari bulu tangkis. Tetapi, ia menyatakan bahwa keinginan untuk memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga juga turut melatarbelakangi keputusan tersebut.

