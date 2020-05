View this post on Instagram

@tontowiahmad_ Happy Retirement mantan partner. Setiap atlet pasti akan ketemu sama yang namanya masa pensiun, semua akan ngalamin. Hari ini Owi ngumumin pensiun, saya yakin ini keputusan yang berat buat Owi, saya tahu karena saya pernah mengalaminya. Rasanya sedih melepas status sebagai pemain bulutangkis, dunia yang sudah kita tekuni sejak kecil. Bulutangkis yang sudah membuat kita dikenal banyak orang, membuat orangtua kita bangga.. Tetapi, inilah yang namanya hidup, roda terus berputar dan sekarang saatnya memberikan tongkat estafet kepada adik-adik yang ada di pelatnas untuk meneruskan prestasi-prestasi membanggakan yang sudah Owi raih selama ini. Dengan pensiunnya Owi, maka di istora nggak akan bergema lagi teriakan untuk Owi. Pasti akan rindu sama suasana tanding dan dukungan para pecinta bulutangkis, seperti saya yang sampai saat ini masih merindukan teriakan Owi/Butet yang menggema di Istora.. Sekali lagi, Happy Retirement, Owi! Sukses di kehidupan yang baru, Terima kasih sudah menjadi partner yang sabar, partner yang sudah membawa saya menaiki puncak prestasi tertinggi di Bulutangkis dan Terima kasih atas dedikasimu untuk Indonesia 🇮🇩🤗😇 #emasolimpiade2016 #juaradunia2013 #juaradunia2017 #juaraallengland2012 #juaraallengland2013 #juaraallengland2014 #owibutet #owibutetprokprokprokprokprok