BARCELONA – Gelandang Barcelona, Ivan Rakitic, mengaku sangat kagum dengan para pembalap MotoGP, khususnya Marc Marquez. Ia bahkan sangat terpukau dengan kehebatan para pembalap olahraga balap tersebut karena mampu memacu kecepatan motor hingga mencapai 300 Km/Jam.

Bagi Rakitic yang suka menonton balapan MotoGP, melihat aksi Marquez selalu membuatnya merasa takjub. Ia tak bisa membayangkan ada orang yang bisa membuat motor melaju dengan sangat cepat di atas lintasan balap.

