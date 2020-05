JAKARTA – Pebulu tangkis kebanggaan Indonesia, Tontowi Ahmad, telah resmi mengakhiri kariernya di dunia bulu tangkis. Kesedihan pun tampak dirasakan oleh para pencinta bulu tangkis di Indonesia mendengar kabar pensiunnya Tontowi.

Hashtag #TerimaKasihOwi pun langsung trending di Twitter setelah Tontowi resmi mengumumkan pensiun. Lewat hashtag tersebut, berbagai pihak berusaha menyuarakan rasa terima kasihnya atas dedikasi luar biasa yang telah diberikan Tontowi selama ini kepada Indonesia.

“Happy retirement, legenda! We will miss u on court #TerimaKasihOwi,” cuit salah satu akun Twitter seraya menyampaikan rasa terima kasih sekaligus menuangkan kesedihannya atas pensiunnya Tontowi.

Karier manis memang berhasil diukir Tontowi selama menjalani karier di dunia bulu tangkis. Puncak kariernya diukir saat berpasangan dengan Liliyana Natsir di nomor ganda campuran. Duet Tontowi/Liliyana diketahui berhasil menghadirkan beragam gelar juara dari kompetisi-kompetisi bergengsi.

Tontowi/Liliyana bahkan dapat merengkuh medali emas di Olimpiade 2016. Tak berhenti sampai di situ, pasangan yang pernah menduduki peringkat satu dunia ini juga dapat meraih dua gelar juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Hal itu terjadi pada 2013 dan 2017. Tetapi kini, aksi dari pasangan yang akrab disapai Owi/Butet itu sudah tak bisa lagi terlihat. Tontowi sudah resmi mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis pada Senin (18/5/2020) pagi WIB lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Begitu juga dengan Liliyana, bahkan ia sudah lebih dahulu mengumumkan untuk gantung raket, tepatnya pada Januari 2019.

