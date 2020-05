WESTMOUNT – Petenis cantik, Eugenie Bouchard, belum lama ini diketahui membuka jasa kencan bagi para penggemarnya demi mengumpulkan dana untuk beramal. Lelang kencan tersebut pun mendapat animo besar dari penggemar Bouchard. Bahkan, sebuah penawaran dengan harga fantastis muncul.

Sebagaimana diwartakan The Sun, Minggu (17/5/2020), seorang oenggemar Bouchard memberikan penawaran mencapai 70 ribu poundsterling atau sekira Rp1,2 miliar untuk berkencan dengan idolanya tersebut. Dalam kencan itu sendiri, petenis asal Kanada tersebut diketahui akan menghabiskan banyak kegiatan dengan penggemar.

Acara kencan akan diisi dengan makan malam bersama. Kemudian, mereka akan menonton bersama pertandingan tenis di kompetisi bergengsi. Penggemar yang memenangkan lelang kencan tersebut juga akan mendapatkan raket hingga sepatu yang dibubuhi tanda tangan Bouchard.

Lelang kencan ini sendiri diketahui dilakukan petenis yang sempat menduduki peringkat kelima dunia itu demi beramal. Kencan dengan tajuk All In Challenge ini diinisiasi Bouchard bersama badan amal di Amerika Serikat, yakni 15 Seconds of Fame.

Sejak dibuka beberapa waktu lalu, lelang kencan Bouchard diketahui sudah mendapat penawaran sebanyak 37 kali. Penawaran awal dimulai dengan 2.000 poundsterling atau sekira Rp36 juta. Mendapati adanya penawaran fantastis dari penggemar, Bouchard pun tampak terkejut dan turut merasa senang. “Kalian luar biasa!!! Saya sangat berterima kasih dan bangga dengan Anda semua karena bergabung dengan saya di proyek ini. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan pemenang!” tulis Bouchard di akun Instagram pribadinya.

