ANDORRA – Raungan mesin motor kembali terdengar di Andorra. Sejumlah pembalap MotoGP yang bermukim di Andorra sudah mulai berlatih kembali di sirkuit dengan menggunakan motor yang berbeda. Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, cukup bersyukur dapat kembali mengaspal di sirkuit.

Sekadar informasi, Andorra menjadi tempat tinggal setidaknya enam pembalap MotoGP. Selain Joan Mir, ada kakak beradik Aleix dan Pol Espargaro, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Tito Rabat. Keenamnya sengaja memilih tinggal di Andorra yang berada di perbatasan antara Spanyol dan Prancis.

How great is it to see #MotoGP riders back on track!!! πŸ™Œ@Rins42 and @TitoRabat were among those in action at the Andorra Circuit as restrictions start to ease! ✊ pic.twitter.com/O4Dh40zs0B