NEW YORK – Ayah sekaligus Pelatih Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap Nurmagomedov, dikabarkan telah siuman dari koma. Sebelumnya, Abdulmanap sempat dalam kondisi koma setelah menjalani operasi jantung di sebuah rumah sakit di Moskow, Rusia, beberapa waktu lalu.

Banyak pihak yang senang mendengar kabar baik itu, salah satunya adalah rival Khabib, Tony Ferguson. Fergsuon senang kondisi ayah Khabib semakin membaik. Ferguson pun berharap untuk segera bertemu dengan Khabib di dalam oktagon untuk membayar gagalnya pertarungan mereka di UFC 249.

“Respect” @TeamKhabib You Still Owe Me 20 Pushups 💯 Glad Your Pops Is Doing Better 🌱 I’ll See You Soon Kid, Keep Training For The Real Finale. -Champ 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/xKBA9jiWA2— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) May 16, 2020