NEW YORK – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, buat heboh dengan dua video latihannya yang diunggah ke media sosial. Dalam video latihan terakhirnya, Tyson menyatakan siap untuk kembali bertinju. Sang Pelatih, Rafael Cordeiro, pun mengamini niat Tyson untuk keluar dari masa pensiun, setelah lihat kekuatan pria berumur 53 tahun tersebut.

Cordeiro tercengang saat mengetahui kekuatan The Baddest Man on The Planet –julukan Tyson– dalam latihan. Cordeiro tidak menyangka Tyson yang telah pensiun kurang-lebih 15 tahun lalu memiliki kekuatan seperti itu. Cordeiro menyamakan kekuatan dan kecepatan Tyson seperti pria berusia 21 atau 22 tahun.

“Segera setelah kami memulai pelatihan saya berkata, ‘Ya Tuhanku!’ Saya tidak tahu apa yang bisa diharapkan dari seorang pria yang belum memukul dengan sarung tangan tinju untuk waktu cukup lama. Jadi saya tidak berharap untuk melihat apa yang saya lihat. Saya melihat pria dengan kecepatan dan kekuatan sama dengan pria yang berusia 21 atau 22 tahun,” ucap Cordeiro,menyadur dari Metro, Sabtu (16/5/2020).

“Dan saya dapat mengatakan bahwa Anda harus menjadi orang terlatih untuk berlatih tinju dengan Mike (Tyson), karena jika Anda tidak mempersiapkannya, dia pasti akan menjatuhkan Anda, 100 persen. Kekuatannya di level berbeda,” jelasnya.

Video latihan Tyson ternyata jadi minyak yang membakar legenda tinju lainnya. Rival abadi Tyson, Evander Holyfield, juga mengunggah video latihan serupa. Holyfield pun mengindikasikan bahwa siap untuk kembali berlaga di atas ring tinju. Alhasil, tersiar kabar bahwa Tyson akan bertarung dengan Holyfield dalam waktu dekat. Pertarungan itu akan menjadi yang ketiga kalinya untuk Tyson dan Holyfield. Saat masih aktif bertinju, Tyson belum pernah mengalahkan The Real Deal –julukan Holyfield. Hal itu mungkin dilakukan Tyson sekarang, jika pertarungan dengan Holyfield terwujud.

