NEW YORK – Mike Tyson dan Evander Holyfield memanaskan kabar pertarungan jilid III mereka, setelah sama-sama mengunggah video latihan ke media sosial. Tyson dan Holyfield yang sudah pensiun mengindikasikan siap untuk kembali bertarung di atas ring tinju.

Namun, Metro melaporkan bahwa Holyfield telah menghapus video latihannya dari media sosial. Hal itu disebabkan para penggemar menilai gerakan The Real Deal –julukan Holyfield– lambat dalam video latihannya. Para penggemar ragu Holyfield bisa mengatasi Tyson.

Tyson tampak dalam kondisi prima di video latihannya. Tyson terlihat cepat dan mampu melepaskan pukulan bertenaga ke arah pelatihnya, Rafael Cordeiro. Jika dibandingkan dengan Holyfield, The Baddest Man on The Planet –julukan Tyson– terlihat lebih cepat. Sebab, Tyson lebih muda empat tahun dari Holyfield yang sudah berusia 57 tahun.

BACA JUGA: Holyfield Sudah Maafkan Tyson soal Insiden Gigit Telinga

Agar tidak kalah dari sang rival abadi, Holyfield, mengunggah video latihan baru di media sosial. Pada video latihan terbaru, Holyfield terlihat lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Holyfield seperti menunjukkan bahwa dia serius kembali ke atas ring tinju untuk melawan Tyson.

Belum ada konfirmasi soal kebenaran pertarungan jilid III antara Tyson dengan Holyfield. Akan tetapi, banyak pihak yang menentang kembalinya kedua legenda tinju dunia itu. Mantan petinju seperti Carl Froch dan Danny Williams, hingga Presiden UFC, Dana White, menentang rencana kembalinya Tyson dan Holyfield. Alasan mereka hampir sama, yakni umur serta fisik Tyson serta Holyfield sudah tidak mendukung untuk bertarung di level profesional. Tyson dan Holyfield diragukan untuk bertarung selama 12 ronde. Akan lebih baik apabila Tyson dan Holyfield tetap bersantai di masa pensiunnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya