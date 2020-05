DUBLIN – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, memuji keberanian Conor McGregor bertarung lawan Floyd Mayweather Jr pada 2017 silam. Tyson kagum kepada The Notorious –julukan McGregor– yang mampu bertarung hingga ronde ke-10 melawan Mayweather. McGregor kalah tetapi tampil luar biasa di pertarungan itu, menurut Tyson.

Melalui akun twitter, @TheNotoriousMMA, McGregor berterima kasih kepada Tyson atas pujiannya tersebut. Pujian itu memantik semangat McGregor untuk bertarung ulang dengan Mayweather. McGregor percaya dirinya yang sekarang bisa mengalahkan Mayweather.

Thank you Mike, and just know that for the inevitable rematch, with the knowledge I now hold of Floyd’s style, plus under the tutelage of my old school boxing coach, I will crack the puzzle, and I will beat Floyd.

I promise my life on it.

It is great to see you back Iron Mike ❤️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 15, 2020