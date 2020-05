MIKE Tyson kencang dikabarkan akan turun gunung dari masa pensiun dalam waktu dekat. Bagi para penggemar, kabar itu adalah sesuatu yang luar biasa mengingat betapa gemilangnya prestasi dari The Baddest Man on The Planet –julukan Tyson.

Semasa aktif bertinju, Tyson terkenal dengan kekuatan pukulannya yang luar biasa. Kekuatan itu yang membuat Tyson mampu mengukir 50 kemenangan dalam 58 pertarungan yang dijalaninya. Tyson mulai mengukir kemenangan sejak pertama kali terjun ke dunia tinju profesional. Okezone akan menyajikan lima kemenangan pertama The Baddest Man on The Planet di tinju profesional.

5. Tyson vs Hector Mercedes, 6 Maret 1985





Tyson debut di tinju profesional saat berumur 18 tahun, pada 6 Maret 1985. Pada waktu itu, lawan pertama Tyson adalah Hector Mercedes. Debut Tyson berjalan dengan luar biasa, karena dia mampu menang TKO (Technical Knockout) atas lawannya dalam kurun waktu satu menit 47 detik. Pukulan Tyson mengandaskan Mercedes di ronde pertama.

4. Tyson vs Trent Singleton, 10 April 1985





Tidak sampai sebulan setelah debutnya, Tyson kembali ke dalam ring tinju pada 10 April 1985. Tyson kali ini bertarung melawan Trent Singleton. Setelah mencuri pehatian dengan debut luar biasanya, Tyson kembali tampil luar biasa di pertarungan kontra Singleton.

Tyson menjatuhkan Singleton sebanyak tiga kali di babak pertama, dengan kombinasi pukulan bertenaganya. Pada akhirnya, wasit menghentikan pertarungan saat ronde pertama baru berjalan 52 detik. Wasit menilai Singleton sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi.

3. Tyson vs Don Halpin, 23 Mei 1985

Tyson melakoni pertarungan ketiganya melawan Don Halpin pada 23 Mei 1985. Tyson yang memenangkan dua pertarungan sebelumnya di ronde pertama, gagal mengulanginya kali ini. Pukulan-pukulan bertenaga Tyson gagal mengandaskan Halpin dalam waktu singkat. Namun, sejak ronde pertama sudah terlihat bahwa Halpin kewalahan meladeni Tyson. Pada ronde keempat, Tyson menghabisi Halpin. Kombinasi pukulan Tyson menjatuhkan Halpin di awal ronde keempat tetapi sang lawan mampu berdiri lagi. Sesaat setelahnya, Tyson melepaskan kombinasi pukulan yang membuat Halpin terpental sehingga kalah KO (Knockout). 2. Tyson vs Ricardo Spain, 20 Juni 1985

Tyson berhadapan dengan Ricardo Spain pada 20 Juni 1985. Ricardo seharusnya jadi lawan yang tangguh untuk Tyson, karena meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan pertamanya di tinju profesional. Pada awalnya, pertarungan diprediksi berjalan sengit. Namun, Tyson mematahkan prediksi itu. Sejak babak pertama dimulai, Tyson langsung memburu Ricardo dengan pukulan-pukulannya, yang membuat sang lawan jatuh tidak lama kemudian. Ricardo mampu berdiri tetapi kembali tersungkur karena hook kiri Tyson. Tyson hanya butuh waktu 39 detik untuk mengalahkan Ricardo. 1. Tyson vs John Alderson, 11 Juli 1985

Tyson yang baru berulang tahun ke-19 pada 30 Juni, bertarung dengan John Alderson pada 11 Juli 1985. Alderson juga belum lama debut di tinju profesional. Alderson menyapu bersih empat pertarungan pertamanya dengan kemenangan. Akan tetapi, Alderson juga tidak bisa berbicara banyak di hadapan Tyson. Alderson kewalahan menghadapi keganasan The Baddest Man on The Planet. Pada akhir ronde pertama, Tyson hampir menjatuhkan Alderson tetapi sang lawan masih mampu berdiri. Akan tetapi, hal yang sama tidak terjadi di ronde kedua. Tyson beberapa kali menjatuhkan Alderson, hingga akhirnya wasit menghentikan pertarungan di ronde kedua.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya