ALABAMA – Evander Holyfield memberikan kode keras bahwa dia bakal menjalani pertarungan ulang melawan Mike Tyson. Hal tersebut terjadi setelah Holyfield menggungah sebuah video yang mirip dengan apa dilakukan Tyson beberapa waktu lalu.

Melalui akun Twitter pribadinya, Holyfield menggungah sebuah video dirinya sedang latihan, dan berkata: ‘Saya kembali’ di akhir video tersebut. Video itu sangat mirip dengan apa yang diunggah oleh Tyson belum lama ini.

My 1st week back in the gym and I feel great I'm looking forward to stepping up my training sessions and intensity as I prepare for my fight.



