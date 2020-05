MAKACHKALA – Petarung asal Rusia, Khabib Nurmagomedov, memberi dukungan kepada Tony Ferguson usai menelan kekalahan di UFC 249. Tak hanya kalah, Ferguson juga diketahui mengalami luka yang cukup parah usai menjalani pertarungan tersebut.

Khabib pun menuliskan pesan menyentuh kepada Ferguson di akun Twitter pribadinya. Dalam pesan itu, Khabib mengingatkan petarung asal Amerika Serikat itu agar tetap bersemangat, meski harus menelan kekalahan di UFC 249. Ia pun yakin usaha yang dilakukan Ferguson bakal membuat sang anak merasa bangga.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he’ll be proud with you. @TonyFergusonXT— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020