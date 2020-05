LONDON – Promotor tinju kenamaan asal Inggris, Frank Warren, mengomentari soal peluang duel ulang antara Tyson Fury melawan Deontay Wilder digelar tanpa penonton. Menurut Warren, pertarungan ulang Fury vs Wilder sangat mustahil dilangsungkan tanpa adanya penonton.

Sebagaimana diketahui, duel Fury vs Wilder jilid tiga rencananya bakal dilangsungkan di Las Vegas pada Juli mendatang. Duel ulang ini sendiri terjadi setelah permintaan Wilder yang pada Febuari lalu harus menelan kekalahan TKO di ronde ketujuh oleh Fury.

Namun harapan pecinta tinju dunia melihat duel antara Fury vs Wilder yang ketiga kalinya harus ditunda, lantaran adanya pandemi virus Corona (Covid-19). Belakangan muncul rumor bahwa duel Fury dan Wilder kemungkinan tetap dilangsung sesuai jadwal, namun tanpa kehadiran penonton.

Baca Juga: Tantang Mike Tyson, Ayah Tyson Fury Siap Mati

Warren pun lantas memberikan reaksi soal kemungkinan pertarungan ketiga antara Fury melawan Wilder dilakoni dengan kondisi tertutup alias tanpa penonton. Warren menyebut hal tersebut sangat mustahil terjadi, mengingat besarnya animo dari masyarakat.

“Tidak akan ada nama besar petinju di luar sana. Tidak ada pula kemungkinan Fury vs Wilder tanpa adanya penonton yang menyaksikan. Saya bisa mengatakan itu mustahil terjadi,” ucap Warren, seperti dilaporkan oleh Boxingscene, Sabtu (9/5/2020).

“Para penggemar di pertarungan terakhir memasukkan hampir 17 juta dolar AS ke dalam pundi-pundi hasil pembelian tiket. Bagaimana Anda mengganti 17 juta dolar AS itu ? Pertarungan Fury vs Wilder mungkin harus menunggu beberapa bulan lagi sampai kita bisa kembali mendatangkan penonton sepenuhnya,” tuntasnya.