KENTUCKY – Salah satu legenda tinju dunia, Muhammad Ali, pernah mengatakan kalau dirinya tidak yakin bisa membawa pulang kemenangan jika menghadapi seorang Mike Tyson. Terlepas dari pengakuan tersebut, keduanya telah sepakat dianggap sebagai petinju terbaik pada eranya.

“Muhammad Ali memberi tahu saya sendiri. Aku berkata kepadanya, 'Apakah kamu pikir Tyson bisa mengalahkan siapa pun?' Dia berkata, 'Sobat, Tyson memukul dengan keras.'” Ungkap Fiaz Rafiq pada sebuah buku karangannya berjudul The Life of a Legend, melansir dari laman The Sun, Jumat (8/5/2020).

“Dia merasa Tyson memukul lebih keras daripada siapa pun yang dia hadapi. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa mengalahkan Mike Tyson,” lanjutnya.

Promotor senior, Don King melihat keduanya sangat kuat dengan karakter bertarung masing-masing. Sama-sama turun di kelas berat, Don King menilai Ali dan Tyson punya cara sendiri untuk meraih kemenangan pada tiap pertandingan mereka.

Muhammad Ali dinilai punya kecepatan yang luar biasa dan footwork yang lebih baik dari petinju manapun yang pernah ada. Gerakannya di atas ring selalu menyajikan hiburan menarik bagi para penonton. Sementara Tyson, dinilai sangat menonjol dengan kekuatan pukulannya. Karakternya berbanding terbalik dengan Ali. Don King bahkan menilai Tyson bisa mengancam lawan lewat tatapan tajamnya. Kekuatan menjadi salah satu senjata utama dari mantan juara dunia kelas berat tersebut.

