LAS VEGAS – Video latihan legenda tinju dunia, Mike Tyson, yang beredar di media sosial mengundang decak kagum dari banyak orang. Bahkan, pelatih Tyson, Rafael Cordeiro, menilai The Baddest Man on the Planet masih kompetitif untuk ikut dalam kejuaraan dunia lagi.

Tyson sejatinya telah berusia 53 tahun. Akan tetapi, dalam video latihannya yang beredar tersebut, Tyson menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan hasrat bertarung yang kuat. Hal itulah yang membuat Cordeiro yakin bahwa Tyson bisa bertarung melawan siapa pun.

Cordeiro bahkan menilai bahwa Tyson akan mampu bertarung dengan hebat di ajang Mixed Martial Arts (MMA), bukan hanya di ring tinju. Meski begitu, Cordeiro tak bisa memaksa. Karena pada akhirnya Tyson sendiri yang memutuskan kelanjutan perjalanan hidupnya.

“Saya tidak tahu apakah dia ingin bertarung lagi, tapi dia akan bisa melakukan apa pun yang dia inginkan. Saya berusia 46 tahun dan saya tahu dia bisa bertarung melawan siapa pun. Jika dia ingin kembali dia bisa melakukan tinju atau MMA,“ jelas Cordeiro, seperti dilansir dari The Sun, Rabu (6/5/2020).

“Dia bisa menggunakan pola pikir yang sama untuk olahraga atau pertempuran apa pun, semangatnya ada di sana. Dia hanya perlu enam bulan untuk kembali dan meninju siapa pun. Ini adalah sesi memukul mitts pertama kami, bayangkan setelah enam bulan,” sambungnya. Adapun alasan Tyson melakukan latihan keras tersebut karena ia akan kembali naik ke atas ring untuk melakoni pertandingan amal. Meski begitu, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi lawan Tyson dan di mana pertandingan tersebut bakal digelar.

